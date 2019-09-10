Рада в первом чтении отменила поправки Лозового

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада приняла законопроект 1009 о внесении изменений в уголовное процессуальное законодательство в первом чтении, за проголосовали 297 депутатов.

Законопроект, в частности, изымает нормы, связанные с неприкосновенностью депутатов и разрешает их прослушивать с 2020 года, отменяет "поправки Лозового", дает НАБУ и ГБР право осуществлять прослушку независимо от СБУ, отменяет обязанность правоохранителей просить у Рады разрешение на прослушку и обыск депутатов, отменяет государственную монополию на экспертизы в уголовных делах.

"За" законопроект проголосовали 297 депутатов, "против" - 3, воздержались - 40, не голосовали - 62.

Теперь, после внесения поправок от депутатов, законопроект будет рассмотрен во втором чтении и в целом.