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Что сегодня рассмотрит Рада: 12 законопроектов, уход депутата

Что сегодня рассмотрит Рада: 12 законопроектов, уход депутата - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
10.09.2019, 07:27

Сегодня в повестке дня - закон об импичменте президента, отмена поправок Лозового и предотвращение блокирования ВАСУ потоком дел

Сегодня состоится очередное пленарное заседание Верховной Рады. Проект повестки дня опубликован на сайте парламента.

В случае, если повестка дня будет утверждена, первым делом сегодня нардепы рассмотрят сложение полномочий депутата из фракции Слуга народа Анны Коваленко, которая недавно была назначена заместителем главы ОП Андрея Богдана. Вместо нее в Верховную Раду может попасть №135 в списке СН, Александр Копиленко, директор Института законодательства Верховной Рады.

Затем нескольких депутатов введут в состав комитетов, а после этого парламент примется за принятие законопроектов в первом чтении. Всего в проекте повестки дня значится 12 законопроектов.

1. Самый резонансный из законопроектов, которые могут принять сегодня: 1012, об импичменте президента;

2. 1009, о внесении изменений в уголовное процессуальное законодательство: в частности, законопроект изымает нормы, связанные с неприкосновенностью депутатов, дает НАБУ и ГБР право осуществлять прослушку, отменяет "поправки Лозового";

3. 1025, о начале работы Высшего антикоррупционного суда: законопроект призван предотвратить перегрузку ВАСУ огромным количеством дел;

4. 1080, об уменьшении давления на бизнес;

5. 1076, об усовершенствовании публичных закупок;

6. 1050, о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, которые подлежат лицензированию;

7. 1062, призванный согласовать законодательство Украины с законодательством ЕС в области прав интеллектуальной собственности на компоновку интегральных микросхем;

8-9. 1053 и 1073, о выводе из тени расчетов в сфере торговли и услуг;

10. 1032, о первоочередных мероприятиях по реформе прокуратуры;

11. 1066, о перезагрузке власти: упрощает увольнение и принятие на госслужбу, вводит контрактную госслужбу;

12. 1084, касающийся ядерной энергетики и призванный "гармонизировать", как сказано в пояснительной записке, законодательство Украины с европейскими требованиями и стандартами.

Заседание Верховной Рады начнется в 10:00.

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