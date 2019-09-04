Зеленский назначил Богдану нового заместителя: кто она

Анна Коваленко (фото - facebook.com/anna.kovalenko)

Президент Владимир Зеленский уволил с должности заместителя главы Администрации президента Валерия Кондратюка и назначил на ее место, но уже в Офисе президента, Анну Коваленко. Соответствующие указы опубликованы на сайте ОП.

Генерал-лейтенант Кондратюк, который ранее руководил контрразведкой СБУ и разведкой Минобороны, был назначен на должность замглавы АП пятым президентом Петром Порошенко в 2016 году.

26 февраля 2019 г Кондратюк подал Порошенко заявление об отставке.

Зеленский решил его уволить только сейчас. По какой причине, неизвестно.

Другим указом президент назначил на должность замглавы ОП Анну Коваленко.

Коваленко сейчас является депутатом от Слуги народа.

"Сильные и современные силы безопасности и обороны, которые служат и одновременно подотчетны украинскому народу - вот, собственно, наша задача. Быстрые и качественные реформы, интеграция в НАТО, совместимость с войсками НАТО - это повышение нашей обороноспособности. Спасибо за доверие новой команде", - прокомментировала Коваленко назначение в Facebook.

Ранее Коваленко была советником трех министров обороны и министра информационной политики. С 2015 года была координатором общественного объединения Антикоррупционное движение Украины. В 2008-2013 годах Коваленко – журналист ТРК Радио Эра и телеканала СТБ. В 2014 году баллотировалась в парламент по округу №206 (Чернигов), однако заняла второе место. Приказом министра внутренних дел Арсена Авакова награждена пистолетом Форт-17.

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