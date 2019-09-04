У Зеленского отказались показать "заготовленные" увольнительные

Офис президента отказался показать копии "заготовленных заранее" заявлений об увольнении руководства ОПУ, поскольку такие документы не зарегистрированы в базе данных этой структуры. Такой ответ с Банковой пришел на журналистский запрос LIGA.net.
"Президент подтвердил существование заявления об увольнении от руководителя Офиса Андрея Богдана, сообщив в тоже время, что такие заявление писали все ключевые люди, которые пришли с ним на должности", - сказано в ответе ОПУ.
При этом на Банковой отмечают, что упомянутых заявлений нет в регистрационно-справочной базе ОПУ, так как они не были поданы официально.
Таким образом, уточнили в ОПУ, их копии не могут быть предоставлены по закону о доступе к публичной информации.
8 августа в интервью LIGA.net замглавы ОП Кирилл Тимошенко пообещал переговорить с президентом Владимиром Зеленским и опубликовать все такие заявления. "Это не проблема", - заявил он тогда.
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