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У Зеленского отказались показать "заготовленные" увольнительные

У Зеленского отказались показать "заготовленные" увольнительные - Фото
Администрация президента Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
04.09.2019, 10:46

На Банковой заявили, что указанные заявления об увольнении руководства ОПУ не зарегистрированы в базе: потому их не предоставят по запросу

Офис президента отказался показать копии "заготовленных заранее" заявлений об увольнении руководства ОПУ, поскольку такие документы не зарегистрированы в базе данных этой структуры. Такой ответ с Банковой пришел на журналистский запрос LIGA.net.

"Президент подтвердил существование заявления об увольнении от руководителя Офиса Андрея Богдана, сообщив в тоже время, что такие заявление писали все ключевые люди, которые пришли с ним на должности", - сказано в ответе ОПУ.

При этом на Банковой отмечают, что упомянутых заявлений нет в регистрационно-справочной базе ОПУ, так как они не были поданы официально.

Таким образом, уточнили в ОПУ, их копии не могут быть предоставлены по закону о доступе к публичной информации.

8 августа в интервью LIGA.net замглавы ОП Кирилл Тимошенко пообещал переговорить с президентом Владимиром Зеленским и опубликовать все такие заявления. "Это не проблема", - заявил он тогда.

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Владимир Зеленский увольнение андрей богдан Кирилл Тимошенко
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