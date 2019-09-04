У Зеленского отказались показать "заготовленные" увольнительные

Администрация президента Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Офис президента отказался показать копии "заготовленных заранее" заявлений об увольнении руководства ОПУ, поскольку такие документы не зарегистрированы в базе данных этой структуры. Такой ответ с Банковой пришел на журналистский запрос LIGA.net.

"Президент подтвердил существование заявления об увольнении от руководителя Офиса Андрея Богдана, сообщив в тоже время, что такие заявление писали все ключевые люди, которые пришли с ним на должности", - сказано в ответе ОПУ.

При этом на Банковой отмечают, что упомянутых заявлений нет в регистрационно-справочной базе ОПУ, так как они не были поданы официально.

Таким образом, уточнили в ОПУ, их копии не могут быть предоставлены по закону о доступе к публичной информации.

8 августа в интервью LIGA.net замглавы ОП Кирилл Тимошенко пообещал переговорить с президентом Владимиром Зеленским и опубликовать все такие заявления. "Это не проблема", - заявил он тогда.

1 августа в СМИ появились сообщения о том, что глава ОПУ Андрей Богдан подал заявление об отставке.

Вечером того же дня стало известно, что фотография странного заявления получена из ОПУ.

На следующий день Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление, но сообщил, что оно не подписано. Также Зеленский рассказал, что подобные заявления написала вся его команда.

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