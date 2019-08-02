Зеленский подтвердил заявление Богдана: Мы не держимся за власть

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский подтвердил существование заявления об увольнении от главы Офиса президента Андрея Богдана. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Мы не держимся за власть. Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, что напишем заявления об увольнении. Если общество или президент почувствуют, что тот или другой человек не может справиться с поставленным перед Украиной заданиями, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку", - заявил президент.

Глава государства уточнил, что по состоянию на сегодня он не подписывал заявление об увольнении Богдана.

Также президент добавил, что в случае необходимости может показать обществу заявления об увольнении от всех членов его команды.

1 августа стало известно, что глава Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию. Об этом сообщил Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в ОП.



2 августа в Интерфакс-Украина написали, что "Новость "Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента - источник" от 19:42 01.08.2019 аннулируется", и принесли извинения читателям.





