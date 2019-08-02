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Зеленский подтвердил заявление Богдана: Мы не держимся за власть

Зеленский подтвердил заявление Богдана: Мы не держимся за власть - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.08.2019, 12:46

Президент подтвердил существование заявления об увольнении от главы Офиса президента Андрея Богдана, но уточнил - он его еще не подписывал

Президент Владимир Зеленский подтвердил существование заявления об увольнении от главы Офиса президента Андрея Богдана. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Мы не держимся за власть. Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, что напишем заявления об увольнении. Если общество или президент почувствуют, что тот или другой человек не может справиться с поставленным перед Украиной заданиями, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку", - заявил президент. 

Глава государства уточнил, что по состоянию на сегодня он не подписывал заявление об увольнении Богдана.

Также президент добавил, что в случае необходимости может показать обществу заявления об увольнении от всех членов его команды.

1 августа стало известно, что глава Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию. Об этом сообщил Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в ОП. 

2 августа в Интерфакс-Украина написали, что "Новость "Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента - источник" от 19:42 01.08.2019 аннулируется", и принесли извинения читателям.


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Владимир Зеленский андрей богдан
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