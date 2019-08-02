Выяснилось. Странное заявление Богдана получено с Банковой

Андрей Богдан (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Вчерашнее фото листа бумаги с необычным "заявлением об увольнении" Андрея Богдана с должности главы Офиса президента было получено с Банковой. Об этом у себя в Facebook сообщила журналист НВ Кристина Бердинских.

Она говорит, что написала два сообщения с запросом о проверки факта: одно Богдану, второе - в президентский офис.

"Богдан на мой вопрос – фейк ли это, ответил, что не комментирует эту информацию. А вот из президентского офиса я получила фотографию якобы заявления Богдана с просьбой "его уволить по собственному желанию с момента желания". Я бы никогда в жизни не опубликовала эту бумажку, если бы не получила ее от официального лица", - пишет журналист.

Бердинских не раскрывает источник фото.

"Получив фото заявления от топ-чиновника и его отказ в комментарии, мы сделали новость", - пишет она, добавив, что Богдан продолжил молчать, но запостил в фейсбуке матерную фотожабу с Кличко.

"Сразу же стало очевидно, что и Богдан, и ОПУ, да и президент просто прикалываются и используют медиа... Что это - проверка реакции общества? Троллинг? Это... введение в заблуждение избирателей. Демонстрация им, что "не верьте никому, только нашему телеграму и инстаграму". Постправда в чистом ее проявлении", - отметила журналист.

Вечером 1 августа 2019 года появилась новость, что Богдан якобы написал заявление об увольнении. LIGA.net не удалось подтвердить это. Было опубликовано фото "заявления" со странной формулировкой. Источники говорят: США якобы не согласуют встречу президента Владимира Зеленского с Трампом, пока Богдан глава ОПУ. Позднее нардеп Сергей Лещенко заявил, что Богдан "действительно написал это", а претендует на его место нынешний и.о. главы СБУ Иван Баканов.

Глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков ничего не знает, зам Богдана Руслан Рябошапка назвал сообщения "ерундой", а ОПУ позднее открестились от "слухов".