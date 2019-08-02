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Выяснилось. Странное заявление Богдана получено с Банковой

Выяснилось. Странное заявление Богдана получено с Банковой - Фото
Андрей Богдан (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.08.2019, 10:57

Журналист НВ Кристина Бердинских утверждает, что фото с просьбой Андрея Богдана об увольнении с должности главы она получила из Офиса президента

Вчерашнее фото листа бумаги с необычным "заявлением об увольнении" Андрея Богдана с должности главы Офиса президента было получено с Банковой. Об этом у себя в Facebook сообщила журналист НВ Кристина Бердинских.

Она говорит, что написала два сообщения с запросом о проверки факта: одно Богдану, второе - в президентский офис.

"Богдан на мой вопрос – фейк ли это, ответил, что не комментирует эту информацию. А вот из президентского офиса я получила фотографию якобы заявления Богдана с просьбой "его уволить по собственному желанию с момента желания". Я бы никогда в жизни не опубликовала эту бумажку, если бы не получила ее от официального лица", - пишет журналист.

Бердинских не раскрывает источник фото.

"Получив фото заявления от топ-чиновника и его отказ в комментарии, мы сделали новость", - пишет она, добавив, что Богдан продолжил молчать, но запостил в фейсбуке матерную фотожабу с Кличко.

"Сразу же стало очевидно, что и Богдан, и ОПУ, да и президент просто прикалываются и используют медиа... Что это - проверка реакции общества? Троллинг? Это... введение в заблуждение избирателей. Демонстрация им, что "не верьте никому, только нашему телеграму и инстаграму". Постправда в чистом ее проявлении", - отметила журналист.

Вечером 1 августа 2019 года появилась новость, что Богдан якобы написал заявление об увольненииLIGA.net не удалось подтвердить это. Было опубликовано фото "заявления" со странной формулировкой. Источники говорят: США якобы не согласуют встречу президента Владимира Зеленского с Трампом, пока Богдан глава ОПУ. Позднее нардеп Сергей Лещенко заявил, что Богдан "действительно написал это", а претендует на его место нынешний и.о. главы СБУ Иван Баканов.

Глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков ничего не знает, зам Богдана Руслан Рябошапка назвал сообщения "ерундой"а ОПУ позднее открестились от "слухов".

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фейк андрей богдан офис президента
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