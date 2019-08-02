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Мендель о возможной отставке Богдана: Слухи не комментирую

Мендель о возможной отставке Богдана: Слухи не комментирую - Фото
Андрей Богдан (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.08.2019, 00:55

Спикер Зеленского назвала слухами информацию об отставке главы Офиса президента Андрея Богдана

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала слухами информацию об отставке главы Офиса президента Андрея Богдана. Об этом она сказала в комментарии Украинской правде.

"Слухи не комментирую", - заявила она в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что 1 августа Богдан написал заявление об отставке с поста главы ОП по собственному желанию.

Ранее Интерфакс-Украина сообщил, что Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию. LIGA.net пока не удалось подтвердить эту информацию. Ряд СМИ опубликовали частичное фото заявления с довольно странной формулировкой, которое якобы написал Богдан. НВ написало, что Богдан отказался комментировать им эту информацию. Корреспонденту LIGA.net в ОП также ответили, что пока не комментируют ситуацию. По данным источников LIGA.net, американская сторона не согласовывала встречу президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, пока Богдан является главой ОП. Это могло стать одной из причин возможного увольнения Богдана.

Народный депутат 8-го созыва Сергей Лещенко заявил, что, по его информации, Богдан действительно написал заявление об отставке. Претендовать на его место может нынешний и.о. главы СБУ Иван Баканов.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка назвал "ерундой" информацию СМИ о том, что Богдан якобы написал заявление об отставке.

Глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков утверждает, что ему ничего не известно о якобы отставке Богдана.

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андрей богдан юлия мендель отставка
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