Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Рябошапка об отставке Богдана: Не дождетесь

Рябошапка об отставке Богдана: Не дождетесь - Фото
Андрей Богдан (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
01.08.2019, 22:46

Замглавы ОП предположил, что эту информацию о якобы отставке Богдана "специально разгоняют в СМИ"

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка назвал "ерундой" информацию СМИ о том, что руководитель президентского офиса Андрей Богдан якобы написал заявление об отставке. Об этом сообщает УНИАН, получивший комментарий чиновника.

Комментируя распространенную в СМИ информацию о заявлении Богдана уйти в отставку с занимаемой должности по собственному желанию, Рябошапка сказал: "Это ерунда ... не дождетесь".

Он предположил, что эту информацию о якобы отставке Богдана "специально разгоняют в СМИ".

Ранее Интерфакс-Украина сообщил, что Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию. LIGA.net пока не удалось подтвердить эту информацию. Ряд СМИ опубликовали частичное фото заявления с довольно странной формулировкой, которое якобы написал Богдан. НВ написало, что Богдан отказался комментировать им эту информацию. Корреспонденту LIGA.net в ОП также ответили, что пока не комментируют ситуацию. По данным источников LIGA.net, американская сторона не согласовывала встречу президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, пока Богдан является главой ОП. Это могло стать одной из причин возможного увольнения Богдана.

Народный депутат 8-го созыва Сергей Лещенко заявил, что, по его информации, Богдан действительно написал заявление об отставке. Претендовать на его место может нынешний и.о. главы СБУ Иван Баканов.

В США, как известно, идет расследование против олигарха Игоря Коломойского, юристом которого был Богдан. 

По словам источника, в преддверии выборов администрация Трампа не хотела встречаться с Зеленским, так как Богдана они связывают с Коломойским.

Напишите нам
отставка андрей богдан руслан рябошапка
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 