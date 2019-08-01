Рябошапка об отставке Богдана: Не дождетесь

Андрей Богдан (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка назвал "ерундой" информацию СМИ о том, что руководитель президентского офиса Андрей Богдан якобы написал заявление об отставке. Об этом сообщает УНИАН, получивший комментарий чиновника.

Комментируя распространенную в СМИ информацию о заявлении Богдана уйти в отставку с занимаемой должности по собственному желанию, Рябошапка сказал: "Это ерунда ... не дождетесь".

Он предположил, что эту информацию о якобы отставке Богдана "специально разгоняют в СМИ".

Ранее Интерфакс-Украина сообщил, что Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию. LIGA.net пока не удалось подтвердить эту информацию. Ряд СМИ опубликовали частичное фото заявления с довольно странной формулировкой, которое якобы написал Богдан. НВ написало, что Богдан отказался комментировать им эту информацию. Корреспонденту LIGA.net в ОП также ответили, что пока не комментируют ситуацию. По данным источников LIGA.net, американская сторона не согласовывала встречу президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, пока Богдан является главой ОП. Это могло стать одной из причин возможного увольнения Богдана.

Народный депутат 8-го созыва Сергей Лещенко заявил, что, по его информации, Богдан действительно написал заявление об отставке. Претендовать на его место может нынешний и.о. главы СБУ Иван Баканов.

В США, как известно, идет расследование против олигарха Игоря Коломойского, юристом которого был Богдан.

По словам источника, в преддверии выборов администрация Трампа не хотела встречаться с Зеленским, так как Богдана они связывают с Коломойским.