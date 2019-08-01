Лещенко: На место Богдана претендует Баканов

Иван Баканов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Народный депутат 8-го созыва Сергей Лещенко заявил, что, по его информации, глава Офиса президента Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке. Претендовать на его место может нынешний и.о. главы СБУ Иван Баканов.

Об этом Лещенко написал в Telegram.

По словам депутата, Баканов изначально входил в список претендентов на должность главы президентской администрации.

"В случае если Богдан действительно уйдет, претендентом на его место будет Иван Баканов, нынешний и.о. главы СБУ, который изначально входил в шорт-лист претендентов на главу АП и при этом был вхож к американцам", — написал Лещенко.

Он также подтвердил, что американская сторона была против назначения Богдана.

"Одна из возможных причин отставки - американцы. Они изначально были против назначения Богдана, а сейчас якобы поставили условием встречи Зеленского и Трампа отставку Богдана", - написал депутат.

Сегодня ряд СМИ сообщиили со ссылкой на свои источники о том, что Богдан написал заявление об отставке. Некоторые разместили якобы само заявление с крайне странной формулировкой.

При этом почти никто из сотрудников Офиса президента, включая его пресс-секретаря Юлию Мендель, не выходит на связь. Те, с кем удалось связаться, отказываются комментировать ситуацию.

По данным источников LIGA.net, американская сторона не согласовывала встречу президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, пока Богдан является главой ОП. Это могло стать одной из причин возможного увольнения Богдана.

