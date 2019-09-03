Рада упразднила депутатскую неприкосновенность

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада приняла закон о снятии депутатской неприкосновенности во втором чтении и в целом.

Если президент Владимир Зеленский подпишет закон, с 1 января 2020 года мандат депутата не будет давать защиты от уголовного преследования.

Законопроект №7203 был подан в парламент пятым президентом Петром Порошенко в октябре 2017 года.

Он предполагает изменение 80-й статьи Конституции: из нее будут исключены положения о том, что народным депутатам гарантируется неприкосновенность и они не могут быть задержаны, арестованы или привлечены к уголовной ответственности без согласия Верховной Рады. Остается только отсутствие юридической ответственности депутата за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением оскорблений и клеветы.

За проголосовали 373 депутата, против - 0, воздержались - 3, не голосовали - 28.

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