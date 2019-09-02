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Комитет рекомендует Раде подтвердить снятие неприкосновенности

Комитет рекомендует Раде подтвердить снятие неприкосновенности - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.09.2019, 11:37

За принятие поправок в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности проголосовали 17 членов комитета, против - 1

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует парламенту принять во втором чтении поправки к Конституции, снимающие депутатскую неприкосновенность.

Решение было принято на сегодняшнем заседании комитета. За проголосовали 17 нардепов, против - 2, воздержались - 1, не голосовали - 2.

Голосованию предшествовала дискуссия о том, есть ли у комитета правовые основания рассматривать внесенные в повестку вопросы. 

Депутат от Батькивщины Сергей Власенко и депутат от ЕС Руслан Князевич предлагали не проводить заседание комитета, а провести обсуждение, но их поддержали только 6 депутатов, а 14 высказались против. После этого Власенко покинул заседание комитета со словам: "Мой правовой опыт научил меня, что нельзя принимать участие в незаконных действиях".

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верховная рада снятие неприкосновенности
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