Зеленский внес в Раду первые законы: список

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский внес первые законопроекты в Верховную Раду IX созыва. Об этом свидетельствуют данные с сайта Верховной Рады.

Президент внес в Раду проект закона об особенной процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент). Законопроект зарегистрирован под номером 1012.

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Также Зеленский предложил проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины, регулирующие деятельность Национальной гвардии, который был зарегистрирован под номером 1007.

Зеленский внес проект внесения изменений в Конституцию Украины (отмена адвокатской монополии), который зарегистрировали под номером 1013.

Президент внес проект внесение изменений в статью 106 Конституции Украины (закрепление полномочий президента Украины создавать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), назначать на должности и увольнять с должности директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований).

Также был предложен проект закона о внесении изменений в 93-ю статью Конституции Украины (о законодательной инициативе народа). Он был зарегистрирован под номером 1015.

Напоследок Зеленский предложил проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления. Проект зарегистрирован под номером 1008.

Досрочные выборы в Раду состоялись 21 июля.

В парламент прошли: Слуга народа (43,16%), Оппозиционная платформа/За життя (13,05%), Батькивщина (8,18%), Европейская солидарность (8,10%) и Голос (5,82%).

29 августа состоялось первое заседание Верховной рады IX созыва.

Президентская партия Слуга народа имеет монобольшинство в этом созыве парламента.

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