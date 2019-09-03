Что сегодня рассмотрит Верховная Рада: список законопроектов

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Проект повестки дня сегодняшнего заседания Верховной Рады опубликован на сайте парламента.

Если этот проект будет утвержден в начале заседания, то прежде всего парламент рассмотрит приятие во втором чтении законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности. Для его принятия требуется две трети голосов от конституционного состава Верховной Рады - то есть, "за" должны проголосовать не менее 300 депутатов. Законопроект был принят в первом чтении в ночь с 29 на 30 августа 363-мя голосами, против не проголосовал никто, полностью не голосовала фракция ОПЗЖ.

После неприкосновенности депутатов парламент рассмотрит семь конституционных инициатив президента Владимира Зеленского. Они были внесены в Верховную Раду 29 августа, вчера комитет по вопросам правовой политики и правосудию рекомендовал парламенту направить эти законопроекты на рассмотрение Конституционного суда.

Законопроекты, которые будут рассмотрены:

- №1013 об отмене адвокатской монополии;

- №1014 о закреплении полномочий президента назначать на должности и увольнять директоров НАБУ и ГБР, а также создавать регуляторные органы;

- №1015 о законодательной инициативе народа;

- №1016 об уполномоченных (омбудсменах) Верховной Рады;

- №1017 об уменьшении числа депутатов Верховной Рады (до 300) и закреплении пропорциональной избирательной системы;

- №1027 о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народных депутатов;

- №1028 о консультативных, совещательных и других вспомогательных органах Верховной Рады.

Если Рада согласится с рекомендацией комитета, КС должен будет оценить, соответствуют ли инициативы президента Конституции. В случае положительного решения суда парламент сможет поставить их на голосование.

С началом работы парламента Зеленский внес свои первые законопроекты.

30 августа около полуночи Верховная Рада приняла в первом чтении закон о снятии депутатской неприкосновенности.

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