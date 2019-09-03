Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Что сегодня рассмотрит Верховная Рада: список законопроектов

Что сегодня рассмотрит Верховная Рада: список законопроектов - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
03.09.2019, 07:53

В повестке дня - работа с инициативами по изменению Конституции

Проект повестки дня сегодняшнего заседания Верховной Рады опубликован на сайте парламента.

Если этот проект будет утвержден в начале заседания, то прежде всего парламент рассмотрит приятие во втором чтении законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности. Для его принятия требуется две трети голосов от конституционного состава Верховной Рады - то есть, "за" должны проголосовать не менее 300 депутатов. Законопроект был принят в первом чтении в ночь с 29 на 30 августа 363-мя голосами, против не проголосовал никто, полностью не голосовала фракция ОПЗЖ.

После неприкосновенности депутатов парламент рассмотрит семь конституционных инициатив президента Владимира Зеленского. Они были внесены в Верховную Раду 29 августа, вчера комитет по вопросам правовой политики и правосудию рекомендовал парламенту направить эти законопроекты на рассмотрение Конституционного суда. 

Законопроекты, которые будут рассмотрены:

- №1013 об отмене адвокатской монополии;
- №1014 о закреплении полномочий президента назначать на должности и увольнять директоров НАБУ и ГБР, а также создавать регуляторные органы;
- №1015 о законодательной инициативе народа;
- №1016 об уполномоченных (омбудсменах) Верховной Рады;
- №1017 об уменьшении числа депутатов Верховной Рады (до 300) и закреплении пропорциональной избирательной системы;
- №1027 о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народных депутатов;
- №1028 о консультативных, совещательных и других вспомогательных органах Верховной Рады.

Если Рада согласится с рекомендацией комитета, КС должен будет оценить, соответствуют ли инициативы президента Конституции. В случае положительного решения суда парламент сможет поставить их на голосование.

Читайте также: #ВластьЭтоМы. Аванс для Зеленского. От чего зависит эффективность Верховной Рады

Напишите нам
верховная рада депутатская неприкосновенность конституция
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 