Семь инициатив Зеленского: комитет Рады принял решение

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту направить в Конституционный суд семь законопроектов, касающихся изменений в Конституцию. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
Все семь законопроектов были поданы в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским 29 августа:
- №1013 об отмене адвокатской монополии;
- №1014 о закреплении полномочий президента назначать на должности и увольнять директоров НАБУ и ГБР, а также создавать регуляторные органы;
- №1015 о законодательной инициативе народа;
- №1016 об уполномоченных (омбудсменах) Верховной Рады;
- №1017 об уменьшении числа депутатов Верховной Рады и закреплении пропорциональной избирательной системы;
- №1027 о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народных депутатов;
- №1028 о консультативных, совещательных и других вспомогательных органах Верховной Рады.
Если Верховная Рада поддержит решение комитета, КС рассмотрит соответствие этих законопроектов Конституции, и, в случае положительного решения, парламент сможет поставить их на голосование.
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