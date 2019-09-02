Семь инициатив Зеленского: комитет Рады принял решение

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту направить в Конституционный суд семь законопроектов, касающихся изменений в Конституцию. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Все семь законопроектов были поданы в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским 29 августа:

- №1013 об отмене адвокатской монополии;

- №1014 о закреплении полномочий президента назначать на должности и увольнять директоров НАБУ и ГБР, а также создавать регуляторные органы;

- №1015 о законодательной инициативе народа;

- №1016 об уполномоченных (омбудсменах) Верховной Рады;

- №1017 об уменьшении числа депутатов Верховной Рады и закреплении пропорциональной избирательной системы;

- №1027 о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народных депутатов;

- №1028 о консультативных, совещательных и других вспомогательных органах Верховной Рады.

Если Верховная Рада поддержит решение комитета, КС рассмотрит соответствие этих законопроектов Конституции, и, в случае положительного решения, парламент сможет поставить их на голосование.

С началом работы парламента Зеленский внес свои первые законопроекты.

30 августа около полуночи Верховная Рада приняла в первом чтении закон о снятии депутатской неприкосновенности.

Сегодня комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту проголосовать за отмену депутатской неприкосновенности во втором чтении.

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