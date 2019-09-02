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Семь инициатив Зеленского: комитет Рады принял решение

Семь инициатив Зеленского: комитет Рады принял решение - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.09.2019, 16:59

Верховной Раде рекомендовано направить в КС законопроекты президента, предлагающие изменения в Конституции

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту направить в Конституционный суд семь законопроектов, касающихся изменений в Конституцию. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Все семь законопроектов были поданы в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским 29 августа:

- №1013 об отмене адвокатской монополии;
- №1014 о закреплении полномочий президента назначать на должности и увольнять директоров НАБУ и ГБР, а также создавать регуляторные органы;
- №1015 о законодательной инициативе народа;
- №1016 об уполномоченных (омбудсменах) Верховной Рады;
- №1017 об уменьшении числа депутатов Верховной Рады и закреплении пропорциональной избирательной системы;
- №1027 о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народных депутатов;
- №1028 о консультативных, совещательных и других вспомогательных органах Верховной Рады.

Если Верховная Рада поддержит решение комитета, КС рассмотрит соответствие этих законопроектов Конституции, и, в случае положительного решения, парламент сможет поставить их на голосование.

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