Чем сегодня займется Рада: 13 законопроектов, переименования

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня Верховная Рада рассмотрит в первом чтении 13 законопроектов. Повестка заседания опубликована на сайте парламента.

Первым будет рассматриваться законопроект 1031 о конфискации незаконных активов чиновников, который восстанавливает ответственность за незаконное обогащение (статья УК о незаконном обогащении была признана неконституционной в феврале).

Существенная реформа НАПК предполагается законопроектом 1029 об обеспечении эффективности механизма предупреждения коррупции. В частности, он меняет форму руководства НАПК с коллегиальной на единоличную и меняет правила конкурса по отбору сотрудников, добавляя участие международных организаций. Законопроект будет рассмотрен в конце рабочего дня парламента.

Большинство остальных законопроектов касается экономической деятельности: 1047 - о вопросах габаритно-весового контроля, 1037 - изменения в закон о приватизации госсобственности, 1059 - о стимулировании инвестиционной деятельности, 1065 - о защите географический наименований, 1068 - о стандартизации, 1052 - о строительных нормах, 1081 - об административных услугах и единой государственной электронной системе в сфере строительства, 1085 - о защите прав потребителей финансовых услуг, 1070 - о процедуре финансовой реструктуризации, 1057 и 1072 - о единой отчетности по обязательному социальному страхованию и налогу на доходы физлиц.

После голосования по законопроектам, парламент рассмотрит переименование четырех сел.