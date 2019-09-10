Рада поддержала ликвидацию военной прокуратуры

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Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект №1032 о реформе органов прокуратуры. За это решение проголосовали 287 депутатов.

В законопроекте предлагается создать новую структуру органов прокуратуры после проведения аттестации прокуроров.

В частности, вместо Генпрокуратуры предлагают создать Офис генпрокурора, сократить численность сотрудников органов прокуратуры с 15 до 10 тысяч, одновременно повысив им базовый оклад с 12 до 15 прожиточных минимумов.

Также президент предлагает ликвидировать военную прокуратуру.

При этом генпрокурора предлагается наделить правом в случае необходимости создавать специализированные, областные и окружные прокуратуры, а также утверждать стратегию развития прокуратуры.

Генпрокурором, согласно проекту, может стать гражданин Украины с высшим юридическим образованием и стажем работы в области права не менее пяти лет.

Ранее в своем выводе к законопроекту главное научно-экспертное управление Рады отметило, что предложенное расширение полномочий генпрокурора несет коррупционные риски.

Также эксперты выступили против ликвидации военных прокуратур, сокращения числа сотрудников и переименования ГПУ в Офис генпрокурора.

Учли ли депутаты эти выводы, неизвестно.