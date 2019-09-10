Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Рада поддержала ликвидацию военной прокуратуры

Рада поддержала ликвидацию военной прокуратуры - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
10.09.2019, 20:35

В законопроекте предлагается создать новую структуру органов прокуратуры после проведения аттестации прокуроров

Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект №1032 о реформе органов прокуратуры. За это решение проголосовали 287 депутатов.

В законопроекте предлагается создать новую структуру органов прокуратуры после проведения аттестации прокуроров.

В частности, вместо Генпрокуратуры предлагают создать Офис генпрокурора, сократить численность сотрудников органов прокуратуры с 15 до 10 тысяч, одновременно повысив им базовый оклад с 12 до 15 прожиточных минимумов.

Также президент предлагает ликвидировать военную прокуратуру.

При этом генпрокурора предлагается наделить правом в случае необходимости создавать специализированные, областные и окружные прокуратуры, а также утверждать стратегию развития прокуратуры.

Генпрокурором, согласно проекту, может стать гражданин Украины с высшим юридическим образованием и стажем работы в области права не менее пяти лет.

Ранее в своем выводе к законопроекту главное научно-экспертное управление Рады отметило, что предложенное расширение полномочий генпрокурора несет коррупционные риски.

Также эксперты выступили против ликвидации военных прокуратур, сокращения числа сотрудников и переименования ГПУ в Офис генпрокурора.

Учли ли депутаты эти выводы, неизвестно.

 

Напишите нам
генпрокуратура гпу законопроект прокуратура
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 