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Расширения полномочий генпрокурора быть не должно - эксперты Рады

Расширения полномочий генпрокурора быть не должно - эксперты Рады - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.09.2019, 16:57

Основная проблема – риск возникновения коррупции

В Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады считают, что предложенное в президентском законопроекте №1023 расширение полномочий генерального прокурора несет коррупционные риски. Вывод экспертов был опубликован на сайте Рады.

Эксперты считают "сомнительной" инициативу передать генпрокурору право лично определять порядок образования, перечень, территориальную юрисдикцию, порядок реорганизации и ликвидации, компетенцию, а также структуру и штат областных и окружных прокуратур.

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"Такие неограниченные полномочия создают существенные коррупционные риски в стране, где это пока остается насущной проблемой", - говорится в выводе.

Помимо расширения полномочий эксперты также выступили против ликвидации военных прокуратур, сокращения числа сотрудников в системе прокураты и переименования ГПУ в Офис генпрокурора.

Согласно регламенту Рады, вывод экспертов должен быть учтен профильным парламентским комитетом при предварительном рассмотрении законопроекта.

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