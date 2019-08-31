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Президент Владимир Зеленский анонсировал первые "посадки" уже этой осенью, когда заработают Антикоррупционный суд и новый генпрокурор. Об этом он сказал в интервью телеканалу 1+1, которому отчитался о своих первых 100 днях работы в качестве президента.

Что понимает телеканал под "посадками", неизвестно. Предположительно имеются в виду приговоры судов.

По словам Зеленского Антикоррупционный суд начинает работать 5 сентября.

"Далее у нас появится новый генеральный прокурор. Это очень важный человек. И я думаю, что осенью, когда у нас появятся и Антикоррупционный суд, и генеральный прокурор, все ("посадки", - ред.) начнется", - сказал президент.

На вопрос, будет ли "аукцион уголовных дел будет", Зеленский ответил: "Посмотрим, сколько денег не будет хватать государству (смеется). Может быть".

При этом президент заявил, что к некоторым депутатам от фракции Слуга народа уже ходят люди, которые пытаются решить личные вопросы.

"К ним уже ходят люди. Почему я так реагирую на это, и они знают, что я по телефону говорил уже некоторым. Я им говорил откровенно: я вас прибью. Найду и прибью просто. Я им сказал. Это просто позор", - сказал Зеленский.

Как сообщало издание ZN.UA, владельцу 1+1 и бывшему бизнес-партнеру Зеленского Игорю Коломойскому, а также Геннадию Боголюбову вменяют в США нарушение специального федерального закона об организациях, действующих под влиянием рэкета и коррупции. Их также подозревают в нанесении убытков банку и легализации на территории США сотен миллионов долларов, полученных незаконным путем, сговоре, незаконном обогащении.