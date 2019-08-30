Рябошапка: В правовом смысле мы хотим крови - видео

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Новый генпрокурор намерен вернуть государству максимальный объем украденных активов

30 августа руководитель Офиса президента Андрей Богдан представил нового руководителя Генеральной прокуратуры Руслана Рябошапку. Об этом сообщается на YouTube-канале ГПУ

Во время своего выступления Рябошапка заявил, что намерен привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников за кражу активов. 

"Мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови. Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников. Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены стране. Собственно, это и будет нашим основным приоритетом на ближайшие годы", - сказал новый генпрокурор. 

  • 19 июля президент заявил, что после формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура на пост генерального прокурора.
  • 23 июля Зеленский сказал, что кандидатура Рябошапки рассматривается на должность генпрокурора.

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Теги: гпу, андрей богдан, руслан рябошапка
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