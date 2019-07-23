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Рябошапка может стать генпрокурором - Зеленский

Рябошапка может стать генпрокурором - Зеленский - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
23.07.2019, 15:23

Президент назвал имя нового генпрокурора

Кандидатура замглавы Офиса президента Руслана Рябошапки рассматривается на должность генпрокурора. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Один из вариантов, один из претендентов. Я с самого начала говорил, что Рябошапка - крутой специалист, я вижу его одним из претендентов", - отметил Зеленский.

19 июля Зеленский заявил, что после формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура на пост генерального прокурора. "С 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд. После формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура нового генпрокурора. Таким образом, мы сможем на деле защищать инвесторов от влияния правоохранительных органов", - сказал Зеленский.

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Владимир Зеленский руслан рябошапка
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