Рябошапка может стать генпрокурором - Зеленский

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кандидатура замглавы Офиса президента Руслана Рябошапки рассматривается на должность генпрокурора. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Один из вариантов, один из претендентов. Я с самого начала говорил, что Рябошапка - крутой специалист, я вижу его одним из претендентов", - отметил Зеленский.

19 июля Зеленский заявил, что после формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура на пост генерального прокурора. "С 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд. После формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура нового генпрокурора. Таким образом, мы сможем на деле защищать инвесторов от влияния правоохранительных органов", - сказал Зеленский.