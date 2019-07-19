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Зеленский сказал, когда появится кандидат в генпрокуроры

Зеленский сказал, когда появится кандидат в генпрокуроры - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.07.2019, 20:21

После формирования большинства в новой Раде, сказал президент

Президент Владимир Зеленский заявил, что после формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура на пост генерального прокурора. Об этом он сказал во время встречи с представителями деловых кругов Китая, передает пресс-служба главы государства.

"Мы подтверждает реформу судебной системы и антикоррупционных органов. С 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд. После формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура нового генпрокурора. Таким образом, мы сможем на деле защищать инвесторов от влияния правоохранительных органов", - заявил Зеленский.

17 июля президент заявил, что у руководителей правоохранительных органов нет политической воли для привлечения к ответственности фигурантов громких уголовных дел.

 

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Владимир Зеленский генеральный прокурор
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