Зеленский сказал, когда появится кандидат в генпрокуроры

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский заявил, что после формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура на пост генерального прокурора. Об этом он сказал во время встречи с представителями деловых кругов Китая, передает пресс-служба главы государства.

"Мы подтверждает реформу судебной системы и антикоррупционных органов. С 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд. После формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура нового генпрокурора. Таким образом, мы сможем на деле защищать инвесторов от влияния правоохранительных органов", - заявил Зеленский.

17 июля президент заявил, что у руководителей правоохранительных органов нет политической воли для привлечения к ответственности фигурантов громких уголовных дел.