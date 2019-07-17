Зеленский рассказал, почему до сих пор нет "посадок": видео

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Потому что нет политической воли, но не у него

Президент Владимир Зеленский заявил, что у руководителей правоохранительных органов нет политической воли для привлечения к ответственности фигурантов громких уголовных дел. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

Зеленский рассказал, что еще в самом начале своего президентства встретился с главами правоохранительных органов — МВД, НАБУ, ГПУ и САП.

По его президента, он поинтересовался, когда будут результаты расследования самых громких дел. При этом он упомянул расстрелы во время Майдана, преследования журналистов, дело Екатерины Гандзюк и дело Укроборонпрома.

"И тут началось самое главное — САП говорит, что во всем виновато НАБУ, НАБУ говорит, что во всем виновата САП. Генпрокурор говорит, что была бы политическая воля — мы бы уже всех посадили", - сказал Зеленский.

По словам президента, политической воли нет именно у силовиков.

"Сейчас уже прошло полтора месяца (с момента встречи, - ред.), и я понимаю только одно, что политической воли моей личной недостаточно, нет политической воли у наших правоохранительных органов. У кого-то есть, но чего-то им всегда не хватает. А когда человеку не хватает, то мы будем делать все, чтобы не хватало стране этих людей", — сказал Зеленский.

На записи президент управляет автомобилем Tesla. Отметим, что в его декларации такое транспортное средство не указано. 

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Теги: коррупция, Владимир Зеленский, укроборонпром, Екатерина Гандзюк
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