Новым генпрокурором стал Рябошапка: что о нем известно

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Руслан Рябошапка сегодня стал новым генпрокурором. За него проголосовали 312 депутатов.

До назначения Рябошапка занимал должность заместителя главы Офиса президента Андрея Богдана и отвечал за правоохранительную, судебную и антикоррупционную политику.

На государственной службе работает со студенческих лет. Почти 15 лет работал на разных должностях в Министерстве юстиции, где познакомился с Богданом, который и пригласил его присоединиться к команде президента.

Сам Рябошапка признается, что знаком с главой ОП с 2007 года, когда тот работал замминистра юстиции.

Сегодня Юрий Луценко подал в отставку с должности генпрокурора.

19 июля президент заявил , что после формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура на пост генерального прокурора.

23 июля Зеленский сказал, что кандидатура Рябошапки рассматривается на должность генпрокурора.

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