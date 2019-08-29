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Новым генпрокурором стал Рябошапка: что о нем известно

Новым генпрокурором стал Рябошапка: что о нем известно - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.08.2019, 23:37

До назначения Руслан Рябошапка занимал должность заместителя главы Офиса президента

Руслан Рябошапка сегодня стал новым генпрокурором. За него проголосовали 312 депутатов.

До назначения Рябошапка занимал должность заместителя главы Офиса президента Андрея Богдана и отвечал за правоохранительную, судебную и антикоррупционную политику.

На государственной службе работает со студенческих лет. Почти 15 лет работал на разных должностях в Министерстве юстиции, где познакомился с Богданом, который и пригласил его присоединиться к команде президента.

Сам Рябошапка признается, что знаком с главой ОП с 2007 года, когда тот работал замминистра юстиции. 

Сегодня Юрий Луценко подал в отставку с должности генпрокурора.

  • 19 июля президент заявил, что после формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура на пост генерального прокурора.
  • 23 июля Зеленский сказал, что кандидатура Рябошапки рассматривается на должность генпрокурора.

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Владимир Зеленский юрий луценко андрей богданов руслан рябошапка
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