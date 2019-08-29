Новым генпрокурором стал Рябошапка: что о нем известно

Руслан Рябошапка сегодня стал новым генпрокурором. За него проголосовали 312 депутатов.
До назначения Рябошапка занимал должность заместителя главы Офиса президента Андрея Богдана и отвечал за правоохранительную, судебную и антикоррупционную политику.
На государственной службе работает со студенческих лет. Почти 15 лет работал на разных должностях в Министерстве юстиции, где познакомился с Богданом, который и пригласил его присоединиться к команде президента.
Сам Рябошапка признается, что знаком с главой ОП с 2007 года, когда тот работал замминистра юстиции.
Сегодня Юрий Луценко подал в отставку с должности генпрокурора.
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