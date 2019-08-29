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Генпрокурор Луценко подал в отставку

Генпрокурор Луценко подал в отставку - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.08.2019, 11:45

Генеральный прокурор написал заявление на имя президента

Генеральный прокурор Юрий Луценко подал сегодня в отставку. Об этом сообщила LIGA.net пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Юрий Луценко написал заявление на имя президента Зеленского об освобождении с должности генерального прокурора", - отметила Сарган.

Ранее глава консультативной миссии Евросоюза Кястутис Ланчинскас сказал, что в Украине генпрокурором должен быть прокурор с юридическим образованием, а не политик.

  • 27 мая Луценко объяснил, почему не подал в отставку.

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Владимир Зеленский юрий луценко
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