Генпрокурор Луценко подал в отставку

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генеральный прокурор Юрий Луценко подал сегодня в отставку. Об этом сообщила LIGA.net пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Юрий Луценко написал заявление на имя президента Зеленского об освобождении с должности генерального прокурора", - отметила Сарган.

Ранее глава консультативной миссии Евросоюза Кястутис Ланчинскас сказал, что в Украине генпрокурором должен быть прокурор с юридическим образованием, а не политик.

27 мая Луценко объяснил , почему не подал в отставку.

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