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28.05.2019, 23:48

Разумков о Луценко: Дополнительных шоу с отставками не будет

Разумков о Луценко: Дополнительных шоу с отставками не будет - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент убежден, что пост генпрокурора должен занимать человек с юридическим образованием, сказал председатель Слуги народа

Несмотря на убеждение президента Владимира Зеленского в том, что пост генерального прокурора должен занимать человек с юридическим образованием, не стоит ждать отставки Юрия Луценко до проведения дострочных выборов в Верховную Раду. Об этом заявил председатель партии Слуга народа Дмитрий Разумков в эфире 112 Украина.

Разумков напомнил о том, как народные депутаты проголосовали за представленные президентом законопроекты об изменениях в избирательную систему, и сказал, что, по его мнению, понятно, как действующий парламент будет реагировать на инициативы президента в дальнейшем. 

"Устраивать дополнительные шоу, связанные с отставками - я не думаю, что это будет правильно ", - сказал Разумков, добавив, что представитель президента ответил бы на этот вопрос более компетентно, а он сам представляет партию Слуга народа.

Ранее сегодня глава консультативной миссии Евросоюза Кястутис Ланчинскас сказал, что в Украине генпрокурором должен быть прокурор с юридическим образованием, а не политик.

27 мая Луценко объяснил, почему не подал в отставку.

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Теги: юрий луценко, генпрокурор, Дмитрий Разумков
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