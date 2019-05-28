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28.05.2019, 00:10

Луценко объяснил, почему не подал в отставку

Луценко объяснил, почему не подал в отставку - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генпрокурор напомнил о заявлениях экс-"регионалов" против бывшего руководства страны и отметил, что это явные признаки реванша

Генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире ICTV объяснил, почему не подал в отставку.

"Меня часто спрашивают, почему все написали заявления, а я не написал. Во-первых, закон и Конституция говорят, что я не должен сейчас писать заявление, перед новоизбранным президентом, имея полное уважение к народному выбору... Есть и еще одна причина. В последнее время деятели прошлого стали забрасывать нас десятками заявлений о совершенных преступлениях... Небезызвестный господин Шуфрич принес в ГПУ заявление о совершенном Турчиновым и Порошенко преступлении: они посмели дать указ войскам стрелять в тех, кто оккупировал нашу землю, и должны ответить, как он считает по ст. 11 (госизмена). Это явный признак реванша и это одна из причин, по которой я остаюсь на своей должности, пока не избрана новая Верховная Рада и не сформировала новую Генпрокуратуру", - сказал он.

Луценко подчеркнул, что такое заявление касается не Турчинова и Порошенко, а украинских солдат, которые прошли фронт и отдали свои жизни.

"И я буду оставаться тут... до тех пор, пока эти заявления не утратят какое-либо значение", - сказал генпрокурор.

21 мая ГБР начало досудебное рассмотрение факта возможной государственной измены пятого президента Петра Порошенко. Следователи приняли заявление вернувшегося в Украину спустя пять лет Андрея Портнова, который был первым замглавы Администрации президента времен обвиняемого в госизмене Виктора Януковича.

Речь идет о событиях 25 ноября 2018, когда украинские корабли были захвачены спецназом ФСБ РФ вместе с экипажем при проходе через Керченский пролив.

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Теги: гпу, юрий луценко
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