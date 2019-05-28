Глава миссии ЕС о Луценко: На должности должен быть профессионал

Кястутис Ланчинскас (фото - пресс-служба КМЕС)

В Украине генпрокурором должен быть прокурор с юридическим образованием, а не политик. Об этом в интервью Европравде заявил глава консультативной миссии Евросоюза Кястутис Ланчинскас.

Отвечая на вопрос о том, что есть мнение, что Генпрокуратура стала политизированным органом, Ланчинскас сказал: "Потому что генпрокурором должен быть прокурор, а не политик... Прокурор не имеет права быть политизированным и не имеет права представлять одну или другую политическую силу. Такого нигде нет. Так должно быть и в Украине".

По его словам, среди претензий к Юрию Луценко то, что он размещает у себя в Facebook материалы уголовных дел, которые по закону нельзя публиковать.

"А вы загляните в фейсбук генпрокурора, посмотрите, что он публикует! Там можно найти очень много материалов уголовных дел, которые по закону нельзя публиковать. И генпрокурор это должен знать, потому что он генпрокурор", - отметил Ланчинскас.

В качестве примера глава миссии ЕС привел опубликованные результаты судмедэкспертизы активистки Екатерины Гандзюк и имена детективов НАБУ.

"Нормально ли, когда там появляются результаты судмедэкспертизы Кати Гандзюк? Это неприемлемо! Или, пусть это и давняя история, когда были обнародованы имена детективов НАБУ под прикрытием", - подчеркнул Ланчинскас.

"На этой должности должен быть профессионал высшего ранга, который служит закону, человек с высокими моральными ценностями, который верит в эти ценности. И который может, как бы, убедить персонал, то есть прокуроров, работающих в его системе, что эти ценности важны", - считает глава миссии ЕС.

Он добавил, что генпрокурором должен быть на 100% профессиональный юрист. "Какая у него была до этого должность, был ли он судьей или прокурором – это уже второстепенное. Но он должен быть лидером и должен верить в то, что он делает", - сказал Ланчинскас.

27 мая 2019 года Луценко объяснил, почему не подал в отставку.