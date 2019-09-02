Рябошапка уволил Матиоса

Новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Об этом говорится в Facebook Генеральной прокуратуры Украины.
В понедельник, 2 сентября 2019 года, Руслан Рябошапка подписал указ об увольнении с должности заместителя генпрокурора – Главного военного прокурора Анатолия Матиоса.
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Его также исключили из списка личного состава Генпрокуратуры и направили в распоряжение Минобороны для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.
Анатолий Матиос - 26 июня 2014 г. был назначен заместителем генерального прокурора, а 26 августа 2014 г. был назначен главным военным прокурором.
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