Рябошапка уволил Матиоса

Анатолий Матиос (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Об этом говорится в Facebook Генеральной прокуратуры Украины.

В понедельник, 2 сентября 2019 года, Руслан Рябошапка подписал указ об увольнении с должности заместителя генпрокурора – Главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

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Его также исключили из списка личного состава Генпрокуратуры и направили в распоряжение Минобороны для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.

Анатолий Матиос - 26 июня 2014 г. был назначен заместителем генерального прокурора, а 26 августа 2014 г. был назначен главным военным прокурором.

19 июля президент заявил , что после формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура на пост генерального прокурора.

23 июля Зеленский сказал, что кандидатура Рябошапки рассматривается на должность генпрокурора.

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