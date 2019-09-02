Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Рябошапка уволил Матиоса

Рябошапка уволил Матиоса - Фото
Анатолий Матиос (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.09.2019, 10:59

Новый генпрокурор уволил главного военного прокурора

Новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Главного военного прокурора Анатолия МатиосаОб этом говорится в Facebook Генеральной прокуратуры Украины.

В понедельник, 2 сентября 2019 года, Руслан Рябошапка подписал указ об увольнении с должности заместителя генпрокурора – Главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Смотрите также: Рябошапка: В правовом смысле мы хотим крови - видео

Его также исключили из списка личного состава Генпрокуратуры и направили в распоряжение Минобороны для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.

Анатолий Матиос - 26 июня 2014 г. был назначен заместителем генерального прокурора, а 26 августа 2014 г. был назначен главным военным прокурором.

  • 19 июля президент заявил, что после формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура на пост генерального прокурора.
  • 23 июля Зеленский сказал, что кандидатура Рябошапки рассматривается на должность генпрокурора.

Читайте также: Новым генпрокурором стал Рябошапка: что о нем известно

Напишите нам
анатолий матиос руслан рябошапка
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 