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"Сделаю, что смогу". Рябошапка озвучил главные цели в ГПУ

"Сделаю, что смогу". Рябошапка озвучил главные цели в ГПУ - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.08.2019, 23:18

Основное - перезагрузка и обновление системы ГПУ

Кандидат на должность генерального прокурора Руслан Рябошапка, выступая на первом заседании Верховной Рады девятого созыва, перед голосованием за свое назначение сказал, что приоритетными направлениями работы Генпрокуратуры станут перезагрузка и обновление системы.

Второе - ГПУ должна стать центральным органом в борьбе с преступностью - координировать другие правоохранительные органы, направлять и контролировать их. 

Третья основная задача - найти украденные активы, найти их бенефециаров, вернуть деньги государству и наказать виновных.

Что касается дел Майдана, кандидат на должность генпрокурора сказал, что сделает все возможное, чтобы их завершить.

Ранее в кулуарах, отвечая на вопрос корреспондента LIGA.net, Рябошапка сказал, что закон о реформе Генпрокуратуры позволит начать проведения конкурсов по переаттестации прокуроров.

"Это позволит запустить новую кровь, новых профессионалов в систему", - сказал Рябошапка. 

Переаттестацией прокуроров займутся несколько новых комиссий, которые еще следует сформировать.

Он пообещал, что к работе комиссий присоединятся международные наблюдатели. Какой состав комиссий планируется создать, кандидат на пост генпрокурора еще не знает. 

Также Рябошапка затруднился сказать, кто из действующих замглав генпрокурора сохранит должности.

Отвечая на вопрос, останется ли Сергей Горбатюк на нынешней должности, Рябошапка сказал: "Не хочу говорить про конкретные кадровые решения. Хочу с ним встретиться и поговорить". 

Кроме того, Рябошапка добавил, что Генпрокуратура, в первую очередь, займется делами, вызывающими общественный резонанс, а конфликты между силовыми органами уйдут в прошлое.

  • Сегодня народные депутаты на первом заседании Верховной Рады девятого созыва проголосовали за поданный президентом проект постановления на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко.

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гпу генпрокурор руслан рябошапка
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