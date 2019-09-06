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Переименование Генпрокуратуры: эксперты Рады против

Переименование Генпрокуратуры: эксперты Рады против - Фото
ГПУ (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.09.2019, 16:23

В Главном научно-экспертном управлении напомнили, что ставить знак равенства между Генеральным прокурором и всей системой прокуратуры - нельзя

В Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады считают переименование Генеральной прокуратуры в Офис генпрокурора юридически необоснованным. Об этом сообщается в выводе экспертов, которые рассматривали президентский законопроект о реформировании прокуратуры (№1032).

Эксперты привели такие аргументы:

1. Генпрокурор – не равен системе прокуратуры в целом

"Если для обозначения высшего органа в системе прокуратуры Украины использовать термин "Офис Генерального прокурора", создается впечатление, что все другие структурные подразделения и руководители этого органа имеют лишь функции по обеспечению деятельности Генерального прокурора", - объяснили эксперты.

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2. У слова "офис" нет ничего общего с системой правосудия

"Понятие "офис" определяется как "учреждение; контора, канцелярия; представительство компании, какой-либо фирмы, предприятия; канцелярская служба, служебное помещение". Указанный термин не имеет ничего общего со сферой правосудия и системой государственных органов", - говорится в сообщении.

Согласно регламенту Рады, вывод экспертов должен быть учтен профильным парламентским комитетом при предварительном рассмотрении законопроекта.

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