Дождались. Начинает работу Антикоррупционный суд - трансляция

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Что такое антикорсуд, какие дела он будет рассматривать и какие существуют риски

Сегодня, 5 сентября в 10:00, начнет работать Антикоррупционный суд. В пресс-брифинге по этому поводу примут участие, помимо судей, президент Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, сообщает Радио Свобода, чей YouTube-канал будет вести трансляцию.

Конкурс по отбору судьей сопровождался скандалами. С запуском антикорсуда связывает начало обещанных "посадок чиновников" Зеленский.

ВАКС (Высший антикоррупционный суд) высший специализированный орган в системе судоустройства Украины. Действует на постоянной основе и находится в Киеве. С 5 сентября перечисленные ниже преступления могут рассматриваться исключительно этим судом:

- нецелевое использование бюджетных средств;
- злоупотребление властью или служебным положением;
- злоупотребление служебным положением в юридическом лице частного права;
- злоупотребление лицом, предоставляющим админуслуги;
- принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом.

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В предметную юрисдикцию антикорсуда также входят еще некоторые правонарушения - но только если они были совершены путем злоупотребления служебным положением:

- нецелевое использование бюджетных средств;
- подкуп сотрудников предприятия;
- присвоение, растрата имущества или овладение им;
- присвоение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, либо радиоактивных материалов или овладение ими;
- присвоение наркотических средствам, психотропных веществ, их аналогов или овладение ими;
- присвоение прекусоров или овладение ими;
- присвоение оборудования для изготовления наркотиков или овладение им;
- присвоение документов, штампов, печатей или овладение ими;
- присвоение военнослужащими военного имущества или овладение им;
- нарушение правил оборота наркотических средств.

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Все судьи Антикорсуда прошли конкурсный отбор - их 38 человек. Все они имеют дополнительные гарантии их личной безопасности и личной безопасности членов семей, а также гарантии сохранения их имущества.

В Центре противодействия коррупции опасаются, что с первых дней ВАКС может "утонуть" в делах. По их подсчетам, в суд могут передать около 3500 дел – по 500 на каждую из семи судейских коллегий. В таком случае рассмотрение одного дела может занять до 4,5 лет.

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Теги: коррупция, антикоррупционный суд, суд, вакс
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