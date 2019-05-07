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07.05.2019, 17:42

Глава антикорсуда задекларировала 24 земельных участка

Глава антикорсуда задекларировала 24 земельных участка - Фото
Елена Танасевич (фото - LIGA.net)

Мужу Елены Танасевич, согласно декларации, принадлежат три коммерческие фирмы и два земельных участка в Харькове

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Глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич в 2018 году задекларировала 24 земельных участка по 20000-80000 кв м. Также судья задекларировала две квартиры в Харькове и три коммерческие фирмы.

Согласно декларации, в общей собственности Елены Танасевич и ее мужа Михаила Танасевича находятся две квартиры в Харькове - площадью 56 кв м и 67 кв м. Собственником одной указан ее муж, другой – некая Марина Танасевич.

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Также в декларацию Танасевич внесла информацию о 24 земельных участках.

14 участков по 20000 кв м в Солнечном Запорожской области находятся в общей собственности. В информации о правах на данные объекты указано имя Елены Танасевич.

Три участка по 20000 кв м и один на 40000 кв м в Солнечном Запорожской области находятся в "другом типе собственности". Собственником этих участков указана некая Татьяна Грицаченко.

Также в декларацию внесена информация о трех земельных участках площадью от 20000 до 80000 кв м в Бражковке Изюмского района Харьковской области. Они также находятся в "другом типе собственности". Собственником этих участков указана Татьяна Грицаченко.

Собственником двух земельных участков в Харькове – площадью 1200 кв м и 1000 кв м - указан муж Михаил Танасевич.

Кроме того судья задекларировала автомобили Peugeot 107 2012 года выпуска и Ssangyong Actyon 2006 года выпуска, которыми она владеет вместе с мужем, а также записанный на мужа Daewoo Sens 2005 года выпуска.

Мужу, согласно декларации, принадлежат три коммерческие фирмы: ООО Энергетическая альтернатива (50% от общего капитала), ООО Серафим Солар Украина (100%), ООО Евро энерджи (50%). Михаил Танасевич значится конечным бенефициарным собственником этих компаний.

В 2018 году он получил 245884 грн зарплаты в Территориальном управлении Государственной судебной администрации.

Также Михаил Танасевич получил доход от предпринимательской деятельности в размере 997818 грн.

Елена Танасевич получила зарплаты в фирме  Энергетическая альтернатива,  где она является совладелицей – 68477 грн.

Информация о денежных активах в декларации не указана. 

Сегодня на сборах судей путем тайного голосования Танасевич избрали главой Высшего антикоррупционного суда. Судьи справились с третьей попытки, так как при первом и втором голосовании никто из кандидатов не набрал минимально необходимого количества голосов.

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Теги: антикоррупционный суд, декларация, участок, Елена Танасевич
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