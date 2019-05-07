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07.05.2019, 15:42

Избран глава Антикоррупционного суда

Избран глава Антикоррупционного суда - Фото
Елена Танасевич (фото - LIGA.net)

Главу долгожданного антикорсуда на тайном голосовании судей избрали только в третьем туре: руководить судебным органом будет Елена Танасевич

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Сегодня, 7 мая, главой Высшего антикоррупционного суда стала Елена Танасевич: ее избрали на сборах судей путем тайного голосования. Они справились с третьей попытки, так как при первом и втором голосовании никто из кандидатов не набрал минимально необходимого количества голосов, сообщает корреспондент LIGA.net.

За кандидатуру Танасевич проголосовали 23 судьи из 38.

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Елена Танасевич была судьей Печенежского районного суда Харьковской области. Она показала лучшие баллы на отборе в антикоррупционный суд. 

Танасевич окончила харьковскую юракадемию, а присягу судьи приняла в 2012 году. Ее муж занимается бизнесом в Харькове, семья имеет квартиру и семь земельных участков. Зарплата судьи составила 220 тыс в год, а ее мужа - миллион. Ездит на автомобиле Peugeot 107.

Ранее LIGA.net сообщала, что на должность главы ВАС помимо Танасевич претендовали (при первом и втором голосовании) также Маркиян Галабала и Олег Павлишин. Перед второй попыткой Галабалу убрали из списка соискателей, поскольку он набрал меньше всех голосов - 9 (Павлишин - 14, Танасевич - 15).

На третье голосование Павлишин и Галабала решили не выдвигать свои кандидатуры. В то же время на голосование была предложена кандидатура Ольги Саландяк.

7 июня 2018 года Рада приняла закон об антикорсуде: "за" проголосовали 315 нардепов. Президент вскоре подписал этот закон. 6 марта 2019 года были объявлены победители конкурса в судьи антикорсуда.

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Теги: антикоррупционный суд, Олег Павлишин, Елена Танасевич, Маркиян Галабала
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