Избран глава Антикоррупционного суда

Елена Танасевич (фото - LIGA.net)

Сегодня, 7 мая, главой Высшего антикоррупционного суда стала Елена Танасевич: ее избрали на сборах судей путем тайного голосования. Они справились с третьей попытки, так как при первом и втором голосовании никто из кандидатов не набрал минимально необходимого количества голосов, сообщает корреспондент LIGA.net.

За кандидатуру Танасевич проголосовали 23 судьи из 38.

Реклама

Елена Танасевич была судьей Печенежского районного суда Харьковской области. Она показала лучшие баллы на отборе в антикоррупционный суд.

Танасевич окончила харьковскую юракадемию, а присягу судьи приняла в 2012 году. Ее муж занимается бизнесом в Харькове, семья имеет квартиру и семь земельных участков. Зарплата судьи составила 220 тыс в год, а ее мужа - миллион. Ездит на автомобиле Peugeot 107.

Ранее LIGA.net сообщала, что на должность главы ВАС помимо Танасевич претендовали (при первом и втором голосовании) также Маркиян Галабала и Олег Павлишин. Перед второй попыткой Галабалу убрали из списка соискателей, поскольку он набрал меньше всех голосов - 9 (Павлишин - 14, Танасевич - 15).

На третье голосование Павлишин и Галабала решили не выдвигать свои кандидатуры. В то же время на голосование была предложена кандидатура Ольги Саландяк.

7 июня 2018 года Рада приняла закон об антикорсуде: "за" проголосовали 315 нардепов. Президент вскоре подписал этот закон. 6 марта 2019 года были объявлены победители конкурса в судьи антикорсуда.