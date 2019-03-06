Объявлены победители конкурса в судьи антикорсуда: список имен

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Названы имена 39 победителей конкурса на должности судей в Антикоррупционный суд. Об этом пишет со ссылкой на трансляцию заседания Высшей квалификационной комиссии судей сайт Центра противодействия коррупции.

27 отобранных кандидатов будут работать судьями антикорсуда, 12 - судьями апелляционной палаты.

Реклама

ЦПК подчеркивает: среди победителей есть восемь кандидатов (см. таблицу ниже), которых общественные организации считают недостойными должности - Маслов, Бицюк, Воронько, Белоус, Мойсак, Олейник, Чорна и Цикало.

Общественники отметили, однако, что резюме Чорной, Воронько и Белоуса рассматривали международные эксперты - они решили, что вопрос добропорядочности этих кандидатов снят.

Ранее международные эксперты наложили вето на 40% кандидатов из-за сомнений в их добропорядочности и/или профессионализма.

Среди победителей конкурса в антикорсуд будет кандидат с "сомнительными связями", пишет ЦПК: это сын экс-главы милиции Львовской области Владимир Цикало. Заблокировать этого кандидата - задача Высшего совета правосудия, подчеркнули они.

На следующем этапе конкурса с кандидатами проведут собеседования в ВСП. После этого ВСП внесет представление президенту для назначения судей на должности. Президент не имеет права отказать в назначении судей и должен сделать его в течение 30 дней после получения представления ВСП.

Ожидается, что антикоррупционные судьи будут назначены до конца марта, а суд заработает к началу июня.

ЦПК подчеркивает: для обеспечения независимости антикорсуда нужно выбрать еще "достойного главу аппарата" и работников аппарата суда. Сейчас временным главой аппарата этого суда назначен Алексей Жуков - экс-прокурор ГПУ, который якобы связан с замглавой ГБР Ольгой Варченко.

ВСП до сих пор не объявил конкурс на постоянную должность главы аппарата суда, а потому остается риск перевода Жукова на эту должность без всякого конкурса, резюмировали в ЦПК.

7 июня 2018 года Рада приняла закон об антикорсуде: "за" проголосовали 315 нардепов. Президент подписал закон 26 июня.