Объявлены победители конкурса в судьи антикорсуда: список имен

Названы имена 39 победителей конкурса на должности судей в Антикоррупционный суд. Об этом пишет со ссылкой на трансляцию заседания Высшей квалификационной комиссии судей сайт Центра противодействия коррупции.
27 отобранных кандидатов будут работать судьями антикорсуда, 12 - судьями апелляционной палаты.
ЦПК подчеркивает: среди победителей есть восемь кандидатов (см. таблицу ниже), которых общественные организации считают недостойными должности - Маслов, Бицюк, Воронько, Белоус, Мойсак, Олейник, Чорна и Цикало.
Общественники отметили, однако, что резюме Чорной, Воронько и Белоуса рассматривали международные эксперты - они решили, что вопрос добропорядочности этих кандидатов снят.
Ранее международные эксперты наложили вето на 40% кандидатов из-за сомнений в их добропорядочности и/или профессионализма.
Среди победителей конкурса в антикорсуд будет кандидат с "сомнительными связями", пишет ЦПК: это сын экс-главы милиции Львовской области Владимир Цикало. Заблокировать этого кандидата - задача Высшего совета правосудия, подчеркнули они.
На следующем этапе конкурса с кандидатами проведут собеседования в ВСП. После этого ВСП внесет представление президенту для назначения судей на должности. Президент не имеет права отказать в назначении судей и должен сделать его в течение 30 дней после получения представления ВСП.
Ожидается, что антикоррупционные судьи будут назначены до конца марта, а суд заработает к началу июня.
ЦПК подчеркивает: для обеспечения независимости антикорсуда нужно выбрать еще "достойного главу аппарата" и работников аппарата суда. Сейчас временным главой аппарата этого суда назначен Алексей Жуков - экс-прокурор ГПУ, который якобы связан с замглавой ГБР Ольгой Варченко.
ВСП до сих пор не объявил конкурс на постоянную должность главы аппарата суда, а потому остается риск перевода Жукова на эту должность без всякого конкурса, резюмировали в ЦПК.
7 июня 2018 года Рада приняла закон об антикорсуде: "за" проголосовали 315 нардепов. Президент подписал закон 26 июня.