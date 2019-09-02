Зеленский придумал, как бороться с судьями-коррупционерами

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский предложил свой метод борьбы с недобросовестными судьями: еженедельно лишать их мантий. Об этом он заявил сегодня на встрече с руководством Рады, Кабмина и правоохранительных органов.

"Только решительными мерами можно принудить выполнять закон. Такими решительными мерами является еженедельное лишение судейских мантий тех, кто не достоин высокого звания судьи", - заявил глава государства.

По его словам, очищение должно касаться всех, и в первую очередь судей высших инстанций. Он отметил ,что суды первых инстанций должны быть наполнены новыми судьями - более 2000 вакансий должны быть заполнены еще до нового года.

"Но это должна сделать уже новая Высшая квалификационная комиссия судей, которая будет перезапущена в ближайшее время в соответствии с поданным мною в Раду законопроектом", - добавил президент.

Также большая доля экономических неудач в Украине - на совести недобросовестных судей, уверен он.

"Из-за непутевой судебной реформы не получили перезагрузки судебной власти, ее обновления. Наоборот, предыдущая власть делала все, чтобы судьи зависели только от нее", - заявил Зеленский.

Зеленский анонсировал первые "посадки" уже этой осенью.

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