На старте. Судьи Антикоррупционного суда принесли присягу

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Судьи Высшего антикоррупционного суда принесли присягу, в торжественной церемонии принял участие президент Петр Порошенко. Он заявил, что теперь эта структура имеет всё для эффективной работы.

"Сегодня 38 новых судей приступают к исполнению обязанностей в абсолютно новом суде", - сказал глава государства.

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Он подчеркнул, что в распоряжении судей есть все инструменты для успешной работы, так как судебная реформа предоставила им независимость от законодательной, исполнительной и президентской власти.

Порошенко подчеркнул, что "дешевые суды - это угроза национальной безопасности", поэтому работа судей антикорсуда будет достойно оплачена.

"Подписывая указы о назначении, я внимательно смотрел на состав суда, и я рад, что в суде будут работать и судьи, и ученые, и адвокаты", - сказал он.