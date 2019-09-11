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Профильный комитет Рады дал добро на роспуск ЦИК

Профильный комитет Рады дал добро на роспуск ЦИК - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
11.09.2019, 16:28

10 сентября Зеленский предложил распустить Центризбирком

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендует парламенту уволить всех членов Центральной избирательной комиссии. Соответствующее решение было принято на заседании комитета в среду, передает корреспондент LIGA.net.

В ходе обсуждения на комитете депутаты Алены Шкрум от фракции Батькивщина и Игорь Гузь из группы За будущее высказали предостережения касательно представления Зеленского.

По словам Гузя, все международные профильные организации признали последние президентские и парламентские выборы демократичными и такими, что состоялись. Гузь предполагает, что таким образом новая власть хочет взять под контроль еще один орган.

Депутат от Европейской солидарности Максим Саврасов считает, что этим вопросом "кто-то очень хочет подставить президента". По его мнению, увольнение действующего состава Центризбиркома привлечет внимание международных партнеров. Тем не менее большинство членов комитета, которые представляют фракцию Слуга народа, поддержали представление Зеленского и рекомендовали Раде уволить весь состав ЦИКа.

Согласно представлению президента Владимира Зеленского, на протяжении внеочередных парламентских выборов ЦИК неоднократно проявляла политическую предвзятость в решении отдельных вопросов. Результатом этого, по мнению президента, были десятки судебных решений, согласно которым действия Центризбиркома были признаны противоправными.

Также Зеленский обращает внимание на случаи регистрации кандидатов, которые указывали недостоверные биографические данные. Кроме того, президент приводит в пример ситуацию в мажоритарном округе №98, где до сих пор ЦИКом не выдано депутатское удостоверение Сергею Рудыку, поскольку продолжаются судебные тяжбы.

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