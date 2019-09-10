Зеленский предложил распустить ЦИК

Владимир Зеленский фото пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский внес в парламент представление об увольнении всего состава Центральной избирательной комиссии. Об этом корреспонденту LIGA.net рассказал первый заместитель главы парламентского профильного комитета от фракции Голос Роман Лозинский.

"Представление уже в комитете, я его видел. Завтра будем рассматривать на комитете", - сообщил он.

По словам Лозинского, в представлении Зеленский приводит ряд нарушений, допущенных Центризбиркомом на президентских и парламентских выборах.

И на этом основании предлагает парламенту досрочно прекратить полномочия всего состав ЦИКа.

Собеседник издания в руководстве фракции Слуга народа подтвердил, что такой документ готов и уже внесен в парламент.

"Практически все фракции нового созыва заинтересованы в том, чтобы иметь свое представительство в этом органе. Поэтому 300 голосов найдутся легко", - объяснил источник в руководстве СН.

При этом он не уточнил, когда именно может состояться голосование по этому вопросу.

Лозинский прогнозирует принятие решения по представлению на следующей пленарной неделе - 17-20 сентября.