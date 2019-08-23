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В ЦИК обещают "не залегать в спячку" после выборов

В ЦИК обещают "не залегать в спячку" после выборов - Фото
Татьяна Слипачук (фото - ЕРА)
23.08.2019, 12:07

Глава Центризбиркома рассказала, чем займутся члены ЦИК в межвыборный период

Руководитель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заверяет, что ЦИК, несмотря на окончание выборов, продолжает работу. Об этом она написала в Facebook.

Слипачук отметила, что информация о том, что ЦИК работает только во время выборов, а потом "залегает в спячку" - не соответствует действительности. По словам главы комиссии, в период между выборами у членов ЦИК "есть шанс совершенствоваться". Так, в ближайшее время у ведомства обновится сайт, уже созданы рабочие группы по улучшению предоставления электронных услуг. Также ЦИК намерена создать свои региональные центры.

Еще одним из направлений работы Слипачук назвала усовершенствование законодательства по выборам и заверила, что ЦИК "еще есть чем удивить".

"У нас было очень сложное лето", - резюмировала глава Центризбиркома.

  • Внеочередные выборы в парламент прошли 21 июля.
  • 3 августа ЦИК объявила результаты голосования по партийным спискам.
  • 29 августа состоится первое пленарное заседание новой Верховной Рады.

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