В ЦИК обещают "не залегать в спячку" после выборов

Татьяна Слипачук (фото - ЕРА)

Руководитель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заверяет, что ЦИК, несмотря на окончание выборов, продолжает работу. Об этом она написала в Facebook.

Слипачук отметила, что информация о том, что ЦИК работает только во время выборов, а потом "залегает в спячку" - не соответствует действительности. По словам главы комиссии, в период между выборами у членов ЦИК "есть шанс совершенствоваться". Так, в ближайшее время у ведомства обновится сайт, уже созданы рабочие группы по улучшению предоставления электронных услуг. Также ЦИК намерена создать свои региональные центры.

Еще одним из направлений работы Слипачук назвала усовершенствование законодательства по выборам и заверила, что ЦИК "еще есть чем удивить".

"У нас было очень сложное лето", - резюмировала глава Центризбиркома.

Внеочередные выборы в парламент прошли 21 июля.

3 августа ЦИК объявила результаты голосования по партийным спискам.

29 августа состоится первое пленарное заседание новой Верховной Рады.

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