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ЦИК назвала победителя на "проблемном" 210-ом округе

ЦИК назвала победителя на "проблемном" 210-ом округе - Фото
Центризбирком (фото - ЕРА)
16.08.2019, 22:47

Избранным народным депутатом признан самовыдвиженец Борис Приходько

Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов в ОИО №210 (Черниговская область), признав избранным народным депутатом самовыдвиженца Бориса Приходько. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По данным ЦИК, победу на выборах в 210-м округе одержал самовыдвиженец Сергей Коровченко, набравший 21,23% голосов, его ближайшим соперником стал также самовыдвиженец Борис Приходько.

Разница между кандидатами составила всего 98 голосов.

Приходько оспаривал результаты выборов в суде, был назначен пересчет голосов.

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