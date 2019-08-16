ЦИК назвала победителя на "проблемном" 210-ом округе

Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов в ОИО №210 (Черниговская область), признав избранным народным депутатом самовыдвиженца Бориса Приходько. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
По данным ЦИК, победу на выборах в 210-м округе одержал самовыдвиженец Сергей Коровченко, набравший 21,23% голосов, его ближайшим соперником стал также самовыдвиженец Борис Приходько.
Разница между кандидатами составила всего 98 голосов.
Приходько оспаривал результаты выборов в суде, был назначен пересчет голосов.
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