ЦИК назвала победителя на "проблемном" 210-ом округе

Центризбирком (фото - ЕРА)

Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов в ОИО №210 (Черниговская область), признав избранным народным депутатом самовыдвиженца Бориса Приходько. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По данным ЦИК, победу на выборах в 210-м округе одержал самовыдвиженец Сергей Коровченко, набравший 21,23% голосов, его ближайшим соперником стал также самовыдвиженец Борис Приходько.

Разница между кандидатами составила всего 98 голосов.

Приходько оспаривал результаты выборов в суде, был назначен пересчет голосов.

Сегодня на 210-м округе произошли столкновения с применением дымовых шашек.

ЦИК досрочно прекратила полномочия окружной комиссии в ОИО №210 в Черниговской области и решила, что сама установит результаты голосования на этом округе.

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