Столкновения на округе в Прилуках, кидают дымовые шашки: видео

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На избирательном округе №210, где должны огласить окончательные результаты выборов в Верховную Раду, происходят столкновения

Между членами избирательной комиссии, которая должна была сегодня огласить окончательные результаты выборов, произошла перепалка, сообщает Панорама Черниговщины.

Происходят столкновения между сторонниками кандидатов, в здание ОИК бросили дымовую шашку:

Вчера ЦИК приняла решение, что ОИК №210 обязана сегодня до 12 часов внести изменения в установленные результаты голосования с учетом судебных решений и доставить в ЦИК окончательный протокол.

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Теги: столкновения, выборы 2019, 210-й округ
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