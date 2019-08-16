Столкновения на округе в Прилуках, кидают дымовые шашки: видео

Между членами избирательной комиссии, которая должна была сегодня огласить окончательные результаты выборов, произошла перепалка, сообщает Панорама Черниговщины.

Происходят столкновения между сторонниками кандидатов, в здание ОИК бросили дымовую шашку:

Вчера ЦИК приняла решение, что ОИК №210 обязана сегодня до 12 часов внести изменения в установленные результаты голосования с учетом судебных решений и доставить в ЦИК окончательный протокол.

7 августа ЦИК обязала окружную комиссию №210 закончить работу не позднее 12:00 9 августа.

24 июля на округе №210 трое кандидатов в народные депутаты требовали пересчета голосов

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