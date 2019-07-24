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В Черниговской области трое кандидатов требует пересчета голосов

В Черниговской области трое кандидатов требует пересчета голосов - Фото
Иллюстративное фото (ЕРА)
24.07.2019, 19:35

У здания избирательной комиссии собрался митинг

В Черниговской области в одномандатном избирательном округе №210, который включает город Прилуки, а также Прилукский, Козелеский и Бобровский районы, трое кандидатов в народные депутаты требуют пересчета голосов, сообщает УНИАН.

Возле здания комиссия собрался митинг, пришли более сотни человек – сторонников самовыдвиженца Бориса Приходько. К этому кандидату присоединился также Дмитрий Пахомов от Слуги народа и Виталий Личман от партии Сила и честь.

Участники протеста пришли с плакатами с надписями "Нет – фальсификации" и скандировали "Требуем пересчета".

Победил на этом участке самовыдвиженец Сергей Коровченко.

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Ранее сегодня сообщалось, что в новой Верховной Раде будет всего один депутат от партии Самопомощь.

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выборы черниговская область сергей коровченко
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