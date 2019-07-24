В Верховной Раде будет всего один депутат от Самопомощи

На парламентских выборах в одномандатном избирательном округе №122 во Львовской области победил мэр Яворова Павел Бакунец. Он станет единственным представителем партии Самопомощь в новой Верховной Раде, отмечает издание Zaxid.net.
Бакунец обошел кандидата от партии Голос Виталия Андрейко, занявшего второе место, более чем на тысячу голосов, набрав 14,84% (13 438 голосов).
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21 июля в Украине прошли парламентские выборы. На данный момент Центральная избирательная комиссия обработала 99,6% электронных протоколов.
Ранее сегодня сообщалось, что Виктор Балога, победивший в одномандатном округе N69, подал в окружную избирательную комиссию заявление с требованием пересчитать голоса на всех участках округа.
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