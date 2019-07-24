Балога потребовал пересчета голосов, комиссия согласилась

Виктор Балога (фото - LIGA.net)

Виктор Балога, победивший в одномандатном округе N69, подал в окружную избирательную комиссию заявление с требованием пересчитать голоса на всех участках округа. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Он утверждает, что комиссия поддержала его заявление и приняла соответствующее решение.

Ранее сообщалось, что победа Балоги может быть оспорена. После подсчета 100% бюллетеней он победил в 69-м округе, опередив кандидата от Слуги народа Эдгара Токара с отрывом всего в 798 голосов. Пресс-служба Слуги народа заявила, что партия собирается обжаловать результаты, поскольку на этом и ряде других округов "зафиксировано множество нарушения и массовый подкуп". В свою очередь, Виктор Балога согласился на пересчет голосов, но в том случае, если делать это будет избирательная комиссия, а не суд, поскольку судьи, по его мнению, "во всем поддерживают того, кто представляет власть".

Братья Виктора Балоги, Иван и Павел, проиграли выборы в одномандатных округах и не попадают в Верховную Раду IX созыва.

По последним данным, в Раду проходят пять партий. После подсчета 99,56% голосов Слуга народа получает 43,17%, ОПЗЖ - 13,01%, Батькивщина - 8,18%, Евросолидарность - 8,11%, Голос - 5,83%.

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