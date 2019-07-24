После выборов Рада помолодела на 7,4 года - ОПОРА

Верховная Рада (фото - depositphotos.com)

После досрочных выборов, прошедших 21 июля, новый состав Верховной рады "омолодился" на 7,4 года. Передает ОПОРА.

Возрастной портрет парламента показывает, что в Раде будет работать 17 народных депутатов, которым от 21 до 30 лет; 121 депутат - от 31 до 45 лет; 58 новоизбранных депутатов - от 46 до 60 лет.

Самый младший будущий депутат IX созыва - Святослав Юраш, которому 23 года, избранный по спискам Слуги народа.

Также в Верховной Раде будет работать трое депутатов старше 60 лет. Самому старшему депутату - Юлию Иоффе - 78 лет, избиравшемуся по спискам Оппозиционной платформы - За життя.

"В целом средний возраст народных избранников снизился на 7,4 года в сравнении с предыдущим созывом парламента" - резюмировали в ОПОРА.

Ранее действующий нардеп Ирина Суслова посчитала, сколько женщин будет в новой Верховной Раде.

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