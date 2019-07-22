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Депутат посчитала, сколько женщин будет в новой Верховной Раде

Депутат посчитала, сколько женщин будет в новой Верховной Раде - Фото
Верховная Рада (фото - depositphotos.com)
22.07.2019, 16:53

Количество женщин в новом парламенте может составлять около 19%

В Верховной Раде 9-го созыва будет по меньшей мере 86 женщин, сообщила в Facebook глава подкомитета по вопросам гендерного равенства и недискриминации Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Ирина Суслова.

Ее данные основаны на подсчете голосов на досрочных парламентских выборах по состоянию на 12:00.

"Если тенденция сохранится, это будет настоящий прорыв. Женщины будут составлять 19% парламента, тогда как в действующей Раде их всего 12%", - написала Суслова.

При этом, уточняет она, депутаты-женщины, прошедшие по спискам партий, будут составлять 27%, среди мажоритарщиков – 11%.

Рекордсмены по количеству женщин будут фракции Голос (44,4%), Европейская солидарность (40%) и Слуга народа (27%).

Как ранее сегодня сообщалосьЦентральная избирательная комиссия обработала 70,4% электронных протоколов. Согласно подсчету, наибольшее количество голосов набирает президентская партия Слуга народа - 42,6%.

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