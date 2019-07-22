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Выборы. ЦИК обработала 70% протоколов: Слуга народа впереди

Выборы. ЦИК обработала 70% протоколов: Слуга народа впереди - Фото
Фото: ЕРА
22.07.2019, 15:59

Президентская партия набирает 42,6%

Центральная избирательная комиссия обработала 70,4% электронных протоколов. Согласно подсчету, наибольшее количество голосов набирает президентская партия Слуга народа - 42,6%.

В целом в Раду на данный момент проходят по-прежнему пять партий - Слуга народа, Оппозиционная платформа - За жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина, Голос.

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Ранее сегодня LIGA.net, исходя из данных национального экзитпола, опубликовала фамилии будущих народных депутатов по партийным спискам. 

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