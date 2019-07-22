Выборы. Кто побеждает в мажоритарных округах: карта LIGA.net

Интерактивная карта - ниже

Редакция LIGA.net создала интерактивную карту мажоритарных округов. Количество голосов за кандидатов отображается в реальном времени в привязке к данным ЦИК.

Наведя курсор на область, можно увидеть номер округа, имя лидирующего кандидата, количество голосов за него в процентах и партию, от которой баллотируется (или же порядок самовыдвижения).

На этой странице сайта публикуются все главные цифры и факты по итогам досрочных парламентских выборов. Ранее президентская партия опубликовала инфографику, согласно которой политическая сила рассчитывает на 255 мест в новой Верховной Раде.

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