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Выборы. Кто побеждает в мажоритарных округах: карта LIGA.net

Выборы. Кто побеждает в мажоритарных округах: карта LIGA.net - Фото
Интерактивная карта - ниже
22.07.2019, 13:16

LIGA.net в реальном времени отслеживает подсчет голосов за кандидатов на мажоритарных округах

Редакция LIGA.net создала интерактивную карту мажоритарных округов. Количество голосов за кандидатов отображается в реальном времени в привязке к данным ЦИК.

Наведя курсор на область, можно увидеть номер округа, имя лидирующего кандидата, количество голосов за него в процентах и партию, от которой баллотируется (или же порядок самовыдвижения).

На этой странице сайта публикуются все главные цифры и факты по итогам досрочных парламентских выборов. Ранее президентская партия опубликовала инфографику, согласно которой политическая сила рассчитывает на 255 мест в новой Верховной Раде.

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верховная рада интерактивная карта выборы 2019
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