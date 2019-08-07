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Последний округ. ЦИК установила дедлайн для комиссии округа №210

Последний округ. ЦИК установила дедлайн для комиссии округа №210 - Фото
Центризбирком (фото - ЕРА)
07.08.2019, 20:56

ОИК избирательного округа №210 должна закончить работу не позднее 12:00 9 августа

Центральная избирательная комиссия рассмотрела вопрос установления ОИК избирательного округа №210 (Черниговская область) итогов голосования и выяснила, что окружная избирательная комиссия не выполнила необходимых действий. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

В частности, ОИК округа № 210 не установила количество избирателей, внесенных в список избирателей, выписки из списка избирателей, и количество избирателей, получивших избирательные бюллетени для голосования в одномандатном избирательном округе, предусмотренных указанной форме протокола.

Учитывая указанные обстоятельства ЦИК обязала ОИК ОИО №210 не позднее 12:00 9 августа 2019 года проработать списки избирателей и выдержки из списка избирателей (в случае составления) на 33-х избирательных участках и проверить правильность отражения в протоколах окружной избирательной комиссии ОИО №210 о повторном подсчете голосов избирателей на этих избирательных участках необходимых сведений.

  • 5 августа ЦИК обязала членов окружной комиссии ОИО №210 подсчитать результаты выборов на 33 избирательных участках округа до 16:00 6 августа.
  • 5 августа Центральная избирательная комиссия провела повторный пересчет голосов избирателей на 14 избирательных участках, установив результаты выборов в одномандатном округе №50 в Покровске Донецкой области.

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