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Выборы в Раду. ЦИК пересчитала голоса в проблемном 50 округе

Выборы в Раду. ЦИК пересчитала голоса в проблемном 50 округе - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
05.08.2019, 06:38

ЦИК пересчитала бюллетени с 14 избирательных участков Покровска

Центральная избирательная комиссия  провела повторный пересчет голосов избирателей на 14 избирательных участках, установив результаты выборов в одномандатном округе №50 в Покровске Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"4 августа во время заседания ЦИК осуществила полномочия окружной избирательной комиссии в одномандатном округе № 50 по исполнению судебных решений о проведении повторного подсчета голосов избирателей на 14 избирательных участках в части проведения повторного подсчета голосов избирателей на избирательных участках №№ 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065 согласно выполнению решений судов, вступивших в законную силу, о чем составила соответствующие протоколы", - отмечается в сообщении.

В заседании комиссии объявлен перерыв.

2 августа сообщалось, что ЦИК самостоятельно пересчитает голоса в округе N50.

Согласно данным на сайте комиссии, в округе с разницей в 206 голосов побеждает Руслан Требушкин от Оппоблока. На втором месте же выдвиженец Андрей Аксенов.

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